Die Elektro- und Informationstechnischen Handwerke sind das erste Gewerk in Deutschland, das ein vollständiges "Teilqualifizierungs-Set" (TQ-Set) veröffentlicht. Nach Angaben des an der Initiative maßgeblich beteiligten Zentralverbands der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) können Betriebe mit diesem Konzept Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Möglichkeit zum schrittweisen Quereinstieg eröffnen. Zielgruppe sind Menschen ab 25 Jahren, "für die aus unterschiedlichsten Gründen eine reguläre Berufsausbildung oder eine Umschulung keine Option darstellt". Das Programm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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