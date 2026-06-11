Die Pharmabranche entwickelt sich derzeit gut. Insbesondere Johnson & Johnson zeigt sich einmal mehr besonders stark. Die Aktie hat die jüngste Konsolidierung abgeschlossen und nimmt nun wieder Kurs auf das Allzeithoch. Neben einer Übernahmeankündigung (DER AKTIONÄR berichtete: "Dividenden-Liebling Johnson & Johnson schlägt zu - die Details") konnte das Unternehmen zuletzt auch mit positiven Studiennews aufwarten.Johnson & Johnson hat auf dem Kongress der European Hematology Association 2026, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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