In Italien dürfte sich die letzte große Übernahme im Bankensektor anbahnen. Es geht um die einstige Skandalbank Monte dei Paschi di Siena. Aktuell liegen zwei Optionen zu einer möglichen Fusion vor, die unterschiedlicher nicht sein könnten.Das Wichtigste kurz und knapp• MPS im Fokus: Banco BPM und Intesa Sanpaolo werben um die italienische Traditionsbank.• 30-Milliarden-Angebot: Intesa Sanpaolo überrascht mit einer milliardenschweren Offerte für MPS. • Anleger profitieren: Die Übernahmefantasie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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