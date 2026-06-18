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18.06.26 | 08:45
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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Chart 1 Jahr
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BIONTECH SE ADR79,35-1,06 %
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GLOBALFOUNDRIES INC71,70+2,24 %
HAPAG-LLOYD AG113,000,00 %
JPMORGAN CHASE & CO290,25+0,02 %
KNDS NV--
MODERNA INC54,46+1,34 %
VONOVIA SE20,6700,00 %
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