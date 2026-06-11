Zürich / Basel / Genf - Die drei Schweizer Landesflughäfen haben im Winterhalbjahr 2025/26 mehr Passagiere und Fracht abgefertigt. Dagegen ging die Zahl der Flüge leicht zurück. Von November 2025 bis April 2026 flogen insgesamt 27,2 Millionen Passagiere über einen der drei Flughäfen in Zürich, Genf und Basel. Das sei ein Plus von 3,7 Prozent, teilte der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) am Donnerstag mit. Wachstumstreiber war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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