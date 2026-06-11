Clickcon, Hersteller von PV-Montagesystemen für Solarzäune und Überdachungen, stellt das neue Photovoltaik-Indach-Montagesystem Clickfast auf der Intersolar Europe 2026 erstmals vor. Clickcon stellt im Juni auf dem Messeverbund The smarter E Europe in München zu der auch die Intersolar, die EES und die Power2Drive gehören, erstmals das neue PV-Indach-Montagesystem Clickfast vor. Das Unternehmen hat das System für Photovoltaik-Projekte entwickelt, bei denen schnelle Montage, wirtschaftliche Umsetzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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