Die wachsende Elektro-Lkw-Flotte der Brauerei Weihenstephan verfügt jetzt über batteriegestützte Schnellladestationen. Ein KI-gestütztes Energiemanagementsystem optimiert das Zusammenspiel von Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladevorgängen kontinuierlich. Die bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, eigenen Angaben zufolge mit dem Gründungsjahr 1040 die älteste Brauerei der Welt, hat einen batteriegestützten Schnelllade-Hub in Betrieb genommen. Das vollständig elektrifiziertes Lade- und Energiedepot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver