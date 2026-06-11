Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Donnerstagvormittag weiterhin leicht im Plus, und der SMI hält sich über der Marke von 13'500 Punkten. Aussichten auf eine etwas festere US-Eröffnung sorge für positive Grundstimmung, heisst es am Markt. Auch an den Börsen in Frankfurt, London und Paris dominiert die Farbe grün auf den Kurstafeln. Viele Investoren halten sich allerdings an der Seitenlinie auf - aus zwei Gründen. Der eine ist der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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