Mit "Your Algorithm" kannst du nach Reels und Explore jetzt auch im Main Feed konkret angeben, welche Themen du sehen möchtest und welche nicht. Instagrams Chef verspricht zudem Erweiterungen für die Personalisierung nach Stimmung, Content-Format und Co. Instagrams Feature "Your Algorithm" kommt endlich für den Main Feed. Die Funktion war bisher nur im Reels-Feed und seit Kurzem im Explore-Bereich verfügbar. Für den Reels-Feed rollte Instagram die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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