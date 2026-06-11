Der Dax notiert zur Stunde noch immer oberhalb von 24.000 Punkten. Angesichts der zahlreichen Herausforderungen ist das nicht die schlechteste Nachricht. Ob man die Aussage auch am Ende des Handelstages noch so treffen kann, bleibt indes abzuwarten. Mit der Leitzinsentscheidung der EZB und den US-Erzeugerpreisdaten gilt es, noch mindestens zwei Klippen zu umschiffen.Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreise fielen ambivalent aus. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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