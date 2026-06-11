Bereits im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung stand die Oracle-Aktie unter Abgabedruck. Der Versuch, den markanten Widerstandsbereich um 250 US-Dollar aufzubrechen, scheiterte. Gewinnmitnahmen zwangen die Aktie auf die Zone um 200 US-Dollar. Womöglich ist das auch nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach unten. Denn die erste Reaktion auf die gestern nach Handelsschluss in den USA vorgelegten Zahlen lässt nicht viel Gutes erwarten.Oracle mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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