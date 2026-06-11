Das Hamburger Erneuerbare-Energien-Unternehmen Lichtblick beginnt den Bau seiner zweiten Photovoltaik-Freiflächenanlage in Niedersachsen. In den nächsten Wochen entsteht nach Angaben des Unternehmens in Bad Zwischenahn auf einer Fläche von 7,4 Hektar eine Anlage mit 10 Megawatt Leistung. Rund 14. 000 Solarmodule sollen jährlich circa 10,2 Gigawattstunden Energie erzeugen, also 1. 020 Kilowattstunden je Kilowatt installierter Leistung. Die Inbetriebnahme soll bis spätestens Oktober erfolgen. Der Stromertrag wird in das öffentliche Netz eingespeist. Ein Batteriespeicher ist derzeit noch nicht vorgesehen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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