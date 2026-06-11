Hilton: Nach der Mai-Korrektur greift die Hotel-Aktie das April-Hoch an!

Zünden die Bullen jetzt den Turbo?

Rückblick

Nach einer gesunden Korrektur im Mai, hat sich der Kurs der Hilton-Aktie wieder dynamisch nach oben gekämpft. Im Juni sehen wir nun den direkten Angriff auf das April-Hoch. Beim Rücksetzer im Mai diente der Bereich um den EMA 50 als verlässliche Unterstützung.

Hilton-Aktie: Chart vom 10.06.2026, Kürzel: HLT, Kurs: 338.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei ca. 345 bis 347 US-Dollar hat sich eine massive horizontale Widerstandszone etabliert. Hier scheiterte die Aktie bereits Mitte April (wo sie ein markantes Hoch ausbildete) und prallte nach unten ab. Wenn es das Papier schafft, per Tagesschlusskurs signifikant über die Marke auszubrechen, wird das Breakout-Setup getriggert. Das nächste charttechnische Kursziel liegt dann im Bereich von 365 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie unter den Schlusskurs der Kerze vom 10. Juni, könnte rasch der EMA 20 getestet werden. Hält das bärische Momentum an, ist die nächste starke Haltezone dann der EMA 50, bevor ein Test des Mai-Tiefs bei ca. 308 US-Dollar droht.

Meinung

Hilton hat Ende April solide Ergebnisse für das erste Quartal geliefert. Der Umsatz erreichte knapp 2,94 Milliarden US-Dollar. Das war zwar ein starkes Plus im Vergleich zum Vorjahr, lag aber minimal unter den ganz hohen Erwartungen des Marktes. Genau dieser kleine Umsatz-Miss führte im Mai zu der charttechnisch sichtbaren Verschnaufpause im Kurs. Hilton besitzt die meisten Hotels nicht selbst, sondern verdient über margenstarke Franchise- und Managementgebühren. Das schützt das Unternehmen vor hoher Inflation bei Immobilien- und Betriebskosten. Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer wächst insbesondere in den USA und Europa weiterhin stabil, getrieben durch anhaltend hohe Reiselust im Freizeit- und Geschäftssegment. Die Aktie ist aber im Vergleich zur Peer-Group recht ambitioniert bewertet. Der Markt preist hier bereits sehr viel Perfektion und zukünftiges Wachstum ein.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 76.99 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 538.93 Mio. USD

Meine Meinung zu Hilton ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 11.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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