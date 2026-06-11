Die BMW-Aktie hat den Rückwärtsgang eingelegt und scheint nicht mehr aus ihm rauszukommen. Seit Jahresbeginn hat der bayerische Autokonzern -30% an Wert verloren und auch am Donnerstagvormittag fällt die Aktie auf ein neues 12-Monatstief. Warum verabschieden sich Anleger am laufenden Band von der BMW-Aktie und kann man mit ihr inzwischen ein Schnäppchen machen? Probleme in China und den USA Einen konkreten Auslöser für die anhaltende Schwäche der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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