Die Bundesregierung reformiert den Nationalen Wasserstoffrat. Die bisherigen Mitgliedschaften enden am 30. Juni 2026. Ab Juli soll die Berufung neuer Mitglieder zügig erfolgen. Die Bundesregierung hat die von der Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgelegte Reform des Nationalen Wasserstoffrats beschlossen. Damit will sie den im Juni 2020 konstituierten Nationale Wasserstoffrat (NWR) organisatorisch und strategisch an die veränderten Herausforderungen beim Hochlauf des Wasserstoffmarkts anpassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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