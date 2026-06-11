Vancouver, British Columbia - 11. Juni 2026 / IRW-Press / Eureka Metals Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S58) ("Eureka" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Archer, Cathro & Associates (1981) Limited ("Archer Cathro") das Explorationsprogramm des Unternehmens von 2026 auf seinem Projekt Cabin Lake in Zentral-British Columbia unterstützen und durchführen soll.

Höhepunkte

- Archer Cathro wurde beauftragt, Eurekas Explorationsprogramm 2026 auf Cabin Lake durchzuführen

- systematisches Explorationsprogramm soll Silber-Polymetall-Ziele hoher Priorität definieren und voranbringen

- Anträge auf IP-geophysikalische Messungen und Bohrgenehmigungen sind gleichzeitig mit dem Sommerprogramm geplant

- Bohrungen in der Vergangenheit ergaben bis zu 2.463 ppm Silber über 0,6 Meter

- Cabin Lake liegt in British Columbias rohstoffreichem Stikine Terrane in der Nähe wichtiger Infrastruktur und regionaler Abbaubetriebe

Danny Matthews, Chief Executive Officer von Eureka, sagte:

"Wir erachten Cabin Lake als eine stark unterexplorierte Silber-Blei-Zink-Gold-Explorationschance in einem der aussichtsreichsten Mineralgürtel British Columbias. Frühere Explorationsarbeiten haben bereits eine hochgradige Silbermineralisierung identifiziert, und wir glauben, dass eine moderne systematische Exploration zusätzliches Potenzial für Ziele auf dem Konzessionsgebiet freisetzen kann. Dass wir Archer Cathro beauftragt haben, ist ein wichtiger Schritt, das Projekt voranzubringen, sodass in Zukunft geophysikalische Messungen und Bohrungen möglich sind."

Explorationsprogramm 2026

Archer Cathro, eines der führenden unabhängigen geologischen Beratungsunternehmen Kanadas, wird das vom Unternehmen geplante Explorationsprogramm der Phase 1 auf Cabin Lake überwachen und durchführen. Das Programm soll sich auf die systematische Ermittlung und Verfeinerung von Zielen vor der Durchführung künftiger geophysikalischer Arbeiten und Bohrungen konzentrieren.

Zu den geplanten Arbeiten gehören:

- Geologische Kartierung, Prospektionstätigkeiten und Entnahme von Gesteinsproben auf Zielgebieten hoher Priorität

- Bodengeochemische Untersuchungen auf dem gesamten Konzessionsgebiet, um Silber-Polymetall-Ziele genauer zu definieren

- Technische Aufbereitung und Zielverfeinerung vor den künftigen geophysikalischen Vermessungen und Bohrungen

Das Unternehmen plant außerdem, gleichzeitig mit dem Explorationsprogramm im Sommer Anträge auf geophysikalische IP-Vermessungen (Induzierte Polarisation) und Diamantbohrungen zu stellen.

Überblick über das Projekt

Das Projekt Cabin Lake ist ein Silber-Blei-Zink-Gold-Explorationsprojekt in British Columbias aussichtsreichem Stikine Terrane. Es liegt rund 145 Kilometer westlich von Prince George und 22 Kilometer südwestlich von Fraser Lake und profitiert von einer gut ausgebauten Zufahrt über Forstwege sowie von der Nähe zu regionaler Energie- und Verkehrsinfrastruktur.

Außerdem liegt das Projekt in der Nähe mehrerer bedeutender Mineralvorkommen und historischer Abbaubetriebe in Zentral-British Columbia, darunter die Mine Endako und Artemis Golds Projekt Blackwater1. Eureka ist der Ansicht, dass die Kombination aus günstiger regionaler Geologie, gut ausgebauter Infrastruktur und nachgewiesenen historischen Mineralvorkommen das weitere Explorationspotenzial auf Cabin Lake unterstützt.

Bei historischen Explorationstätigkeiten auf Cabin Lake wurden mehrere Zonen mit hochgradiger Silber-Polymetall-Mineralisierung identifiziert, darunter Bohrabschnitte mit bis zu 0,61 Metern mit einem Gehalt von 2.463 g/t Silber sowie historische Grabenproben von mehr als 500 g/t Silber. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das Projekt stark unterexploriert ist und ein hohes Potenzial für die Identifizierung weiterer Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung durch systematische, moderne Exploration aufweist.

Das Projektgebiet Cabin Lake umfasst rund 2.300 Hektar des Bergbaubezirks Omineca in Zentral-British Columbia und beherbergt eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung mit alterierten Intrusiv- und Vulkangesteinen, die als aussichtsreich für strukturkontrollierte polymetallische Mineralsysteme gilt.

Das erste Feldprogramm soll voraussichtlich im Sommer 2026 beginnen. Man geht davon aus, dass die Ergebnisse des Programms eine umfassendere Explorationsstrategie der Phase 2 unterstützen werden. Diese könnte unter anderem geophysikalische Vermessungen, erweiterte Oberflächenexploration und die Festlegung von Bohrzielen umfassen.

1 Eine Mineralisierung auf angrenzenden, nahe gelegenen oder geologisch vergleichbaren Konzessionsgebieten ist nicht zwingend ein Hinweis auf Mineralisierung auf dem Projekt Cabin Lake.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Ryan Versloot, P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die historischen Ergebnisse wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft und sollten nicht als Hinweis auf künftige Explorationsergebnisse herangezogen werden.

Über Eureka Metals Corp.

Eureka Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Explorationsprojekten in Kanada konzentriert. Das Unternehmen hält eine Beteiligung von 100 % am Titanprojekt Tyee in Québec, das vielversprechend für eine Titan-Vanadium-Scandium-Mineralisierung ist, sowie eine Option auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Polymetall-Projekt Cabin Lake in British Columbia, das vielversprechend für eine Silber-Blei-Zink-Gold-Mineralisierung ist.

Im Namen des Board of Directors

Danny Matthews

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekametals.com

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie "wird", "erwartet", "sieht vor", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Aktualisierungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84644Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84644&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2986011054Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.