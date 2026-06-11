Salzstrom hat seinen ersten kommerziellen Großauftrag für seine Natrium-Eisenphosphat-Batteriespeicherlösung erhalten. Im dritten Quartal werde das in Wien ansässige Unternehmen drei Batteriecontainer an Isel-automation liefern. Die Produktion der Batteriespeicher habe bereits begonnen. Der Auftrag markiere den Start der ersten kommerziellen Natrium-Eisenphosphat (NFPP) Batteriecontainer-Lösung in Europa, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Auftragsvolumen bewege sich im siebenstelligen Bereich, sagte ein Sprecher auf Anfrage von pv magazine. Isel-automation ist ein deutsches Forschungs- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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