Luzern - Florian Maurer wird am 1. November 2026 die Leitung des Geschäftsbereichs ICT & Data übernehmen. Mit dem 47-Jährigen gewinnt die CSS eine Führungspersönlichkeit mit umfassender Technologie- und Datenmanagement-Expertise sowie ausgewiesener Erfahrung in einem anspruchsvollen Versicherungsumfeld. Seine Ernennung unterstreicht den Anspruch der CSS, mithilfe von Technologie und Daten die Kundenorientierung und Innovationskraft weiter zu stärken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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