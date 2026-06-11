Im April 2026 hat die KfW mehr als 35.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vormonat aber deutlich mehr als im April des Vorjahres. Die Zahl der von der KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung im Programm BEG-Einzelmaßnahmen betrug im April 2026 gut 35.000 Anträge. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. Damit verbleibt das Interesse der Bürger:innen an neuen Heizungen auf Basis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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