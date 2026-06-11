Berlin (www.anleihencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung des BGA Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.:"Die jüngsten Inflationszahlen sind alarmierend. Dennoch wäre eine Zinserhöhung der EZB zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht. Die deutsche Wirtschaft kämpft weiterhin mit einer schwachen Nachfrage, zurückhaltenden Investitionen und hohen Kostenbelastungen. Höhere Zinsen würden die Finanzierung von Investitionen zusätzlich verteuern und damit gerade den Mittelstand treffen, der das Rückgrat unserer Wirtschaft bildet. Die Förderung von Wachstum muss jetzt im Mittelpunkt stehen", fordert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der Entscheidung der EZB zur Erhöhung des Leitzinses. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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