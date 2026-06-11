Alibaba und JD.com geraten nach einer Rüge der chinesischen Marktaufsicht unter Druck. Gleichzeitig plant Ant International frisches Kapital. Anleger wittern Comeback und Risiko zugleich. Chinesische Internetwerte sind am Donnerstag in Hongkong unter Druck geraten. Besonders Alibaba und JD.com verloren deutlich. Auslöser war neuer regulatorischer Druck aus Peking. Die Marktaufsicht warf mehreren großen Plattformen irreführende Werbung während des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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