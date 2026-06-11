Die Alibaba-Aktie befindet sich seit fast einem Monat auf Talfahrt. Am Donnerstagvormittag beschleunigt sich die Talfahrt des chinesischen E-Commerce-Riesen mit einem Minus von über -5% sogar noch und die Aktie fällt auf ein neues 6-Monatstief. Was drückt den Kurs der Alibaba-Aktie immer tiefer in den Keller? Ärger mit Peking Es sind gleich drei schlechte Nachrichten, die den Kurs der Alibaba-Aktie derzeit massiv belasten: Nachricht 1: Die chinesische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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