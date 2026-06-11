Die Oracle Aktie geriet trotz starker Quartalszahlen unter Druck. Der US Software und Technologiekonzern steigerte Gewinn und Umsatz deutlich doch Anleger störten sich an den hohen Investitionen in KI Infrastruktur und der geplanten Milliarden Finanzierung. Auch SAP und Nemetschek zeigten sich im schwächeren Umfeld rot.Oracle liefert starke Zahlen Oracle hat im abgelaufenen Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Der bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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