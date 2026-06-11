Der Anbieter von Software für Netzbetreiber Envelio verspricht mit seinem neuen Tool namens Power-Flow-Solver einen "technologischen Durchbruch" für Netzbetreiber. Entscheidungen etwa über den Anschluss von Erzeugern wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen oder von großen Verbrauchern wie Rechenzentren oder Ladeinfrastruktur sollen beschleunigt und dabei gleichzeitig auf eine solidere Grundlage gestellt werden. Die Basis solcher Prozesse sind jährliche Zeitreihensimulationen, die nach Angaben von Envelio derzeit Tage oder Wochen in Anspruch nehmen. Der zum Patent angemeldete Power-Flow-Solver reduzieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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