Die Siemens Energy-Aktie steht weiter unter Abgabedruck. Seit dem Fehlausbruch von Ende Mai befindet sich der DAX-Highflyer fest in bärischer Hand. Am Dienstag und am Mittwoch verlor der Titel jeweils rund -6%, womit sich die Abschläge seit dem Rekordhoch bei 191,66 € inzwischen auf über ein Viertel belaufen. Doch was bedeutet das für Anleger: Sollten diese den Rücksetzer zum Kauf nutzen oder die Aktie weiter meiden? Analysten bleiben optimistisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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