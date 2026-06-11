Eine Erholung von Mitte April bis Anfang Juni verhalf der Oracle-Aktie zu einem Kursanstieg von über +80%, doch in den letzten Tagen bröckelten die Gewinne wieder ab. Nun hat das US-Technologieunternehmen seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt, die vorbörslich zu einem weiteren Kursrückgang von mehr als -9% führen. Warum reagiert die Börse so zerknirscht und wie sollten sich Anleger nun verhalten? KI-Geschäft mit nächstem Wachstumsschub Oracle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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