Mercedes-Benz öffnet ein neues Kapitel jenseits des klassischen Automobilgeschäfts: Der Stuttgarter Konzern hat auf der ILA 2026 eine Partnerschaft mit dem deutschen Start-up Tytan Technologies bekannt gegeben, um Fahrzeuge für mobile Systeme zur Abwehr kleiner Drohnen zu produzieren. Damit reiht sich Mercedes in eine wachsende Zahl europäischer Autohersteller ein, die verstärkt den Schulterschluss mit der Verteidigungsindustrie suchen.• Mercedes-Benz kooperiert mit Tytan Technologies bei mobilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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