Musks SpaceX zählt zu den wichtigsten Wegbereitern des Raumfahrt-Booms. Doch die USA sind nicht in allen Bereichen überlegen. Gerade bei sicherheitsrelevanten Anwendungen eröffnen sich für Europa große Chancen. Hot-Stock-Report-Autor Florian Söllner liefert exklusive Einblicke aus einem aktuellen Gespräch mit dem CEO eines potenziellen Profiteurs der milliardenschweren deutschen Weltraumoffensive.Raumfahrt hat den Sprung zur eigenständigen Zukunftsindustrie geschafft und entwickelt sich zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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