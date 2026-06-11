Umstellung auf IFRS schafft international vergleichbaren Berichtsrahmen; Bilanz durch Darlehensumwandlung gestärkt; operativ bleibt das Unternehmen in der geplanten Investitions- und Skalierungsphase.

ZUSAMMENFASSUNG

Die naoo AG (Düsseldorfer Börse: NAO) hat heute ihren ersten Konzernabschluss nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die Umstellung auf IFRS markiert einen Schritt in der Professionalisierung der Finanzberichterstattung des Konzerns und schafft die Grundlage für eine international vergleichbare Kommunikation mit institutionellen Investoren und den Kapitalmärkten.

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN (GJ 2025, IFRS)

Betriebsertrag: CHF 6.0 Millionen für das Geschäftsjahr 2025.

Reingewinn: CHF 0.3 Millionen - wesentlich beeinflusst durch nicht zahlungswirksame Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS, insbesondere im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation der Kingfluencers-Integration. Ohne diese Effekte befindet sich der Konzern weiterhin in einer geplanten Investitions- und Skalierungsphase.

Eigenkapital: CHF 7.9 Millionen zum Bilanzstichtag, was eine deutliche Stärkung der Bilanz darstellt.

Kapitalstruktur: Die im Dezember 2025 abgeschlossene Umwandlung von Aktionärsdarlehen in Eigenkapital trug zur Stärkung der Kapitalstruktur des Konzerns bei.

IFRS-Umfang: Zentrale Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden an internationale Standards angeglichen, einschliesslich der Behandlung von Technologieplattformen, Loyalty- und Bonusprogramme, aktienbasierter Vergütung und im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen erworbenen immateriellen Vermögenswerten.





STRATEGISCHE ENTWICKLUNGEN

Die Integration von Kingfluencers hat die strategische Positionierung des naoo-Konzerns im Geschäftsjahr 2025 weiter gestärkt. Durch die Kombination ihrer Plattformtechnologie mit einem etablierten Creator-Ökosystem und langjährigen Kundenbeziehungen hat naoo eine Grundlage für die weitere kommerzielle Skalierung geschaffen. Im Rahmen der Integration wurden 2025 die ersten gemeinsamen Wachstumsinitiativen lanciert: Über ein gemeinsames Onboarding-Programm wurden Influencer mit einer kumulierten Reichweite von mehr als 3 Millionen Followern auf die naoo-Plattform gebracht.

Nach Abschluss der grossen Plattform- und Integrationsprojekte verlagert sich der Fokus des Konzerns 2026 zunehmend auf die kommerzielle Skalierung. Zu den zentralen Prioritäten zählen die Steigerung des Betriebsertrags, der Ausbau der Händler- und Creator-Basis sowie die disziplinierte Weiterentwicklung der Kosten- und Organisationsstruktur des Konzerns.

«Mit unserem ersten IFRS-Konzernabschluss schaffen wir die Grundlage für eine transparente und international vergleichbare Finanzkommunikation. Die zentrale Botschaft für unsere Investoren lautet: Unser operatives Geschäft ist auf CHF 6.0 Millionen Umsatz gewachsen, unsere Bilanz wurde mit einem Eigenkapital von CHF 7.9 Millionen deutlich gestärkt, und der ausgewiesene Reingewinn ist primär auf die erstmalige Anwendung von IFRS zurückzuführen. Operativ befinden wir uns weiterhin in einer Investitions- und Skalierungsphase.»

- Kevin Dragon, Chief Financial Officer, naoo AG

EARNINGS CALL

Das Unternehmen wird am 23. Juni 2026 um 15:00 Uhr MESZ einen öffentlichen Earnings Call auf der Airtime-Plattform durchführen. Das Management wird die wichtigsten Entwicklungen des Geschäftsjahres 2025, den ersten IFRS-Konzernabschluss sowie die strategischen Prioritäten für 2026 präsentieren und für Investorenfragen zur Verfügung stehen. Der vollständige Geschäftsbericht 2025 ist unter www.naoo.com/investor-relations verfügbar.

FINANZKALENDER

09. Juni 2026 - Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 (IFRS)

23. Juni 2026, 15:00 Uhr MESZ - Öffentlicher Earnings Call auf der Airtime-Plattform

30. Juni 2026, 11:00 Uhr MESZ - Generalversammlung der naoo AG (online)





KOTIERUNGS- & KONTAKTANGABEN

Die naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, und beschäftigt 41 Mitarbeitende. Kotiert an der Düsseldorfer Börse seit Dezember 2024.

Medien- & Investorenkontakt: Karl Fleetwood, Chief Operating Officer | karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10

HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND RECHTLICHER HINWEIS

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen basieren. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die naoo AG ist an der Düsseldorfer Börse kotiert (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329). Alle Finanzdaten stammen aus dem geprüften IFRS-Konzernabschluss 2025 der naoo AG sowie weiteren Unternehmensangaben. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Medien- und Investorenkontakt: Karl Fleetwood, COO - karl.fleetwood@naoo.com | +41 79 867 10 10 | www.naoo.com

naoo AG · NAO · ISIN: CH1323306329 · www.naoo.com