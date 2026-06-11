Evonik mit Wasserstoff-Innovation. Für die Wasserstoffproduktion mit Hilfe von Strom hat der Chemiekonzern Evonik eine neue Membran entwickelt, die die Produktionskosten deutlich senken soll. In einer Pilotanlage im Ruhrgebiet startete jüngst die kommerzielle Fertigung dieser Spezialmembran, wie Evonik gestern meldete. Zum Einsatz kommt die neue Membran bei der sogenannten AEM-Elektrolyse, bei der aus Wasser Wasserstoff gewonnen wird. Dank der Membran können bei der Produktion edelmetallfreie Materialien eingesetzt werden. Außerdem fällt ein zusätzlicher Kompressionsschritt weg. In der Summe könnten so die Investitionskosten um mindestens 25 % sinken, wie Evonik weiter ausführte.
© 2026 Bernecker Börsenbriefe