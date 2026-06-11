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DZ Bank
11.06.2026 16:11 Uhr
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(1)

Spotify: Die Verbindung aus hohen Gewinnen, KI-Fantasie und einer kraftvollen Kurserholung

Spotify: Die Verbindung aus hohen Gewinnen, KI-Fantasie und einer kraftvollen Kurserholung


Der schwedische Audio-Konzern hat im ersten Quartal 2026 eine hohe Profitabilität erreicht und damit die Basis für eine starke Rallye an der Börse gelegt. Mit ehrgeizigen Langzeitzielen und neuen Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz blickt das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft.

Starke Zahlen im Auftaktquartal





Endlos Turbo Long 317,985 open end: Basiswert Spotify Technology

DQ2AYD
Quelle: DZ BANK: Geld 11.06. 15:45:16, Brief 11.06. 15:45:16
15,51 EUR15,66 EUR -3,16%Basiswertkurs: 496,37 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NYSE , 01.01
Basispreis317,985 USDKnock-Out-Barriere317,985 USD
Hebel2,79xAbstand zum Basispreis in %36,79%
Abstand zum Knock-Out in %36,79%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,01

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





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