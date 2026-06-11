Spotify: Die Verbindung aus hohen Gewinnen, KI-Fantasie und einer kraftvollen Kurserholung

Marcus Landau Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.

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Der schwedische Audio-Konzern hat im ersten Quartal 2026 eine hohe Profitabilität erreicht und damit die Basis für eine starke Rallye an der Börse gelegt. Mit ehrgeizigen Langzeitzielen und neuen Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz blickt das Unternehmen zuversichtlich in die Zukunft.

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