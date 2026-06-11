© Foto: OpenAIAnthropic warnt vor gefährlicher KI und fordert harte Regeln - sonst könnten mächtige Modelle zum Risiko für Staaten, Jobs und Sicherheit werden.Das von Amazon unterstützte Unternehmen Anthropic veröffentlichte am Mittwoch mehrere politische Vorschläge und forderte den US-Kongress auf, Landesgesetze nicht ohne ein Bundesgesetz zur Bewältigung der Risiken im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz außer Kraft zu setzen. Anthropic erklärte, dass zwar einige neuere Landesgesetze Unternehmen dazu verpflichten, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu beschreiben und öffentlich zugänglich zu machen, das rasante Tempo der KI-Entwicklung jedoch eine substanziellere Rolle der Regierungen erfordere. Anthropic …
Enthaltene Werte: US0231351067Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE