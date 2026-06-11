Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG
Befreiungsschlag durch Kapitalmaßnahmen mit deutlicher Prämie
EDAG hat gestern Abend nach Börsenschluss die Durchführung von Kapitalmaßnahmen im Gesamtvolumen von brutto 75,0 Mio. EUR bekannt gegeben. Die Finanzierung setzt sich aus einer Barkapitalerhöhung (50,0 Mio. EUR) sowie der Begebung eines Pflichtwandeldarlehens (25,0 Mio. EUR) zusammen. Beide Instrumente werden vollständig vom bisherigen Hauptaktionär, der ATON Austria Holding GmbH, gezeichnet bzw. gewährt. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde ausgeschlossen.
Details der Transaktion im Überblick:
Strategischer Mehrwert trotz Verwässerung: Der Ausschluss des Bezugsrechts und die Erhöhung der Aktienbasis führt zu einer spürbaren Verwässerung der Minderheitsaktionäre. Trotz der Prämie liegt der Bezugspreis unter dem von uns ermittelten DCF-Wert. Zudem verringert sich der ohnehin sehr enge Streubesitz perspektivisch auf unter 10%. Die operativen Vorteile wiegen unseres Erachtens jedoch wesentlich schwerer. EDAG erhält in einem anhaltend anspruchsvollen Mobility-Marktumfeld, das zuletzt im Q1 noch von Investitionszurückhaltung geprägt war, die nötige finanzielle Firepower, um die Transformation (u.a. Restrukturierung in Deutschland, Ausbau der Wachstumsfelder Defence und Industry) weiter zu forcieren.
Fazit: Die angekündigten Kapitalmaßnahmen sind strategisch folgerichtig und stärken EDAGs finanzielle Flexibilität in einer entscheidenden Transformationsphase. Der deutlich über dem Marktpreis liegende Ausgabepreis unterstreicht das Commitment des Hauptaktionärs ATON und setzt ein klares Signal an den Kapitalmarkt. Die einhergehende Verwässerung wird aus unserer Sicht durch den strategischen Mehrwert kompensiert. Wir werden unser Modell überarbeiten, bestätigen aber zunächst unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 7,50 EUR.
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