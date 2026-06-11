New York - Weitere Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran haben die Aktienanleger in New York am Donnerstag nicht mehr beeindruckt. Im frühen Handel stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,65 Prozent auf 50.245 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 7.306 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann sogar 1,16 Prozent auf 28.840 Punkte. Damit erholten sich die Kurse etwas vom schwachen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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