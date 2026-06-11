Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute wie von uns erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf nun 2,25 Prozent angehoben, so Roger Rüegg, Leiter Multi-Asset-Solutions bei ZKB/Swisscanto.Dieser Schritt begünstige nach Meinung von ZKB/Swisscanto tendenziell länger laufende Euro-Anleihen, da sich Investoren in einem unsicheren konjunkturellen Umfeld verstärkt in sichere Anlagen umorientieren würden. Gleichzeitig dürften Aktien zyklischer, binnenorientierter Sektoren unter Druck geraten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de