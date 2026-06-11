Der schwedische Anbieter für elektrifizierte und autonome Gütertransporte Einride ist per SPAC-Fusion an die Nasdaq gegangen. Die Aktie legte am ersten Handelstag zeitweise um mehr als 100 Prozent zu. Das schwedische Transporttechnologie-Unternehmen Einride hat sein Börsendebüt an der US-Technologiebörse Nasdaq gefeiert. Die Aktie des Unternehmens, das unter dem Tickersymbol ENRD gehandelt wird, verzeichnete am ersten Handelstag zeitweise Kursgewinne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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