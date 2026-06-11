München - Millionen Menschen weltweit fiebern mit ihren Nationalmannschaften bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in den USA. Doch während Fans Tore bejubeln, Spielstatistiken verfolgen und Livestreams einschalten, beobachten Cyberkriminelle das Geschehen mit ganz anderen Absichten. Sören Schulte, E-Mail-Security-Experte bei Retarus, erklärt, warum globale Sportereignisse regelmässig zur Hochsaison für E-Mail-basierte Angriffe werden und was Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab