Der Halbleiter-Riese Intel sorgt an der Börse für eine handfeste Überraschung. Die Bank of America sorgt mit einem extrem seltenen Doppel-Upgrade für ein echtes Beben an der Wall Street. Das neue Kursziel verspricht massives Potenzial. Doch das ist längst nicht alles, was die Aktie jetzt extrem beflügeln könnte.- Die BoA stuft Intel gleich um zwei Stufen auf "Buy" hoch und hebt das Kursziel massiv auf 135 Dollar an.- Dank des boomenden Marktes für moderne Server-Prozessoren und Fortschritten im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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