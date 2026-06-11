© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPxDer Buffett-Indikator hat den höchsten Stand seit Beginn der Datenreihe erreicht. Gleichzeitig zahlen Anleger für künftiges Wachstum so hohe Aufschläge wie zuletzt auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase.Während Anleger weiterhin Milliarden in KI-Aktien investieren, sendet einer der bekanntesten Bewertungsmaßstäbe von Warren Buffett ein immer deutlicheres Warnsignal. Der sogenannte Buffett-Indikator ist auf rund 232,5 Prozent gestiegen und hat damit laut Daten von GuruFocus den höchsten Stand seit Beginn der verfügbaren Datenreihe im Jahr 1970 erreicht. Der Indikator setzt die gesamte Marktkapitalisierung des US-Aktienmarktes, gemessen am Wilshire-5000-Index, ins Verhältnis zur …
Enthaltene Werte: US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US78378X1072,2455711,364637714Den vollständigen Artikel lesen
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