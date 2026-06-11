EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

CREDITSHELF AG: VERÄNDERUNG DER AKTIONÄRSSTRUKTUR



11.06.2026 / 17:57 CET/CEST

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Ansprechpartner:

Sebastian Holl, CFO

E-Mail: info@creditshelf-ag.de

Website: https://creditshelf-ag.de/

Börse: Frankfurt



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