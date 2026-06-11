EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)
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CREDITSHELF AG: VERÄNDERUNG DER AKTIONÄRSSTRUKTUR
Frankfurt am Main, 11. Juni 2026 - Die Creditshelf Aktiengesellschaft wurde heute darüber informiert, dass die bisherige Hauptaktionärin, die PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main ("PVM") 64 % am Grundkapital an die First Capital AG, München, verkauft und übertragen hat. Weitere 23 % am Grundkapital sollen bis spätestens Ende des Jahres von der PVM an die First Capital AG übergehen. Durch den Erwerb wird die First Capital AG Mehrheitsaktionär der Gesellschaft und hält nun 64 % der Stimmrechte an der Gesellschaft.
Ende der Insiderinformation
11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|creditshelf Aktiengesellschaft
|Hausener Weg 29
|60489 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|0697880880666
|E-Mail:
|info@creditshelf-ag.de
|Internet:
|https://creditshelf-ag.de/
|ISIN:
|DE000A41YEG8
|WKN:
|A41YEG
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
|EQS News ID:
|2344466
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2344466 11.06.2026 CET/CEST