Der Bundestag hat am Donnerstag erstmals über das geplante Gebäudemodernisierungsgesetz der schwarz-roten Bundesregierung beraten. Nach einer teils hitzig geführten Debatte überwiesen die Abgeordneten den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in die zuständigen Ausschüsse. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verteidigte die geplante Neuregelung als notwendigen Kurswechsel. Mit dem Gesetz ziehe die Bundesregierung einen "Schlussstrich unter eine Politik des Misstrauens", sagte Reiche. Das bisherige Gebäudeenergiegesetz habe bei vielen Bürgern zu Verunsicherung und Investitionszurückhaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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