In diesem Video analysieren Richard "Richy" Dittrich und Torsten Tiedt ( @Aktienfinder ) die Fundamentaldaten, um die sieben Tech-Giganten rigoros auf Herz und Nieren zu prüfen.
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In diesem Video analysieren Richard "Richy" Dittrich und Torsten Tiedt ( @Aktienfinder ) die Fundamentaldaten, um die sieben Tech-Giganten rigoros auf Herz und Nieren zu prüfen.
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