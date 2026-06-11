Beim Münchner Automobilkonzern BMW setzt sich die Talfahrt der vergangenen Monate unvermindert fort. Während die internationalen Märkte nach neuen Impulsen suchen, verabschieden sich Investoren fortlaufend von den Papieren des DAX-Schwergewichts. Im Donnerstagshandel geriet der Titel erneut unter Druck, verlor mehr als zwei Prozent an Wert und markierte bei 65,92 Euro ein neues Jahrestief. Seit dem Jahreswechsel summiert sich der Kursverlust der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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