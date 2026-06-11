© Foto: OpenAIAirbus rüstet Europas Drohnenabwehr auf: Mit KI-Munition und Start-up-Power soll ein neuer Schutzschild gegen Russlands Luftbedrohung entstehen.Der größte europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus plant, mit dem französischen Start-up-Unternehmen Alta Ares, das sich auf Drohnenabwehrsysteme spezialisiert hat, zusammenzuarbeiten, um die Nachfrage nach Luftverteidigungssystemen zu decken. Dies geht aus einer unverbindlichen Vereinbarung hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Drohnen haben sich im Ukraine-Krieg als strategisch äußerst wichtig erwiesen, stellen aber zunehmend eine Bedrohung für europäische Länder dar, da Russland feindliche Überflüge und Luftraumverletzungen …
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