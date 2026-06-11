© Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press WireIn etwa einer Stunde, nach Börsenschluss in den USA, endet die Bookbuilding-Phase für den SpaceX-IPO. Morgen findet dann der erste Handelstag der Aktie an der Nasdaq statt. Analysten geben schon jetzt Einschätzungen ab.Nach Börsenschluss in den USA legen die Konsortialbanken den endgültigen Schlüssel fest. Dann erfahren die Investoren, wie viele SpaceX-Aktien ihnen zugeteilt werden. Deutsche Privatanleger konnten SpaceX-Aktien bereits vor Handelsstart zeichnen - je nach Broker zu einem Preisrahmen von 135 bis 162 US-Dollar. Während der Zeichnungsfrist konnten sie Kaufaufträge für die gewünschte Zahl an SpaceX-Aktien abgeben. Bei einigen deutschen Brokern lief diese Frist bereits am …
Enthaltene Werte: US6311011026,US88160R1014,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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