Die globale Sportmarke PUMA hat heute in Los Angeles das PUMA NITRO Lab eröffnet die neueste und bislang bedeutendste Initiative der Innovationsstrategie des Unternehmens. Dabei wird der Ultra Nitro 7 weltweit vorgestellt der erste Fußballschuh mit NITRO-Technologie. Bei früheren Veranstaltungen des NITRO Lab in Paris, Tokio und London wurde die Zukunft der Laufleistung erforscht und NITRO als die maßgebliche Technologie im Top-Laufsport mit Fast-3 etabliert. Nun, da der Fußball weltweit im Mittelpunkt steht, ist Los Angeles der geeignete Ort für die Fortsetzung der Reise: Dieselbe innovative Technologie, die die Laufbahn neu definiert hat, wird nun auf den Rasen gebracht genau dann, wenn es darauf ankommt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260610881144/de/

Global sports brand PUMA today opened the PUMA NITRO Lab in Los Angeles, the latest chapter of its innovation platform, and company's most significant yet, marking the global reveal of the Ultra Nitro 7 and NITRO's arrival in football for the first time on a football boot.

Getreu dem Fußball-Leitbild von PUMA, bei dem die Gemeinschaft an erster Stelle steht, öffnete das Lab seine Türen bereits für die Öffentlichkeit, noch bevor die Medien vor Ort waren. Das PUMA NITRO Lab begrüßte eine Gruppe junger Spieler der LA Breakers, eines lokalen Jugendfußballvereins. Sie konnten sich als Erste einen Eindruck vom Ultra Nitro 7 verschaffen.

Der Mittelpunkt des Labs ist der neue Ultra NITRO 7, PUMA's bislang bedeutendstes Produkt für das Spielfeld. Seit fünf Jahren bereits hat NITRO die Laufbahn revolutioniert und dort neue Maßstäbe für Schnelligkeit gesetzt. Nun kommt diese Technologie zum ersten Mal in einem Fußballschuh zum Einsatz und wird in diesem Sommer auf dem Spielfeld in Aktion vorgeführt.

Romain Girard, VP of Innovation, PUMA, sagte: "Bei NITRO dreht sich alles um eine einzige Frage: Was braucht ein Athlet wirklich, um schneller zu sein? Fünf Jahre lang haben wir NITRO gemeinsam mit einigen der weltbesten Läufer getestet, verfeinert und perfektioniert und so die Antwort gefunden. Diese Erkenntnisse stecken nun im Ultra Nitro 7. Was wir hier in LA präsentieren, ist mehr als nur ein Schuh. Jeder Prototyp und jedes Konzept für die nächste Generation basiert auf intensiven Gesprächen mit unseren Athleten. Wir wissen, was sie benötigen noch bevor das Spiel beginnt. So geben wir der nächsten Generation von Spielern einen Einblick in die Zukunft, bevor es irgendjemand anderes tut."

Mitten im Aktionsraum steht eine speziell angefertigte "Hero Capsule" eine schwebende Vitrine vor einer durchgehenden LED-Wand, die die Architektur des Schuhs in Echtzeit aufschlüsselt. Die Gäste durchlaufen eine Reihe unterschiedlicher Zonen: einen Empfangsbereich im Stil einer Umkleidekabine; eine Zeitachse, die die Entwicklung der NITRO-Technologie anhand der Modelle Fast-R3, Berserker und Ultra Nitro 7 nachzeichnet sowie eine Ausstellung mit den offiziellen Fußbällen der Reihen Nitro LE, Premier League, LaLiga und der Serie A, die die Präsenz von PUMA bei den weltweit bedeutendsten Wettbewerben hervorheben. Ebenfalls zu sehen: die Nationaltrikots aller 11 PUMA-Teams, die am diesjährigen Turnier teilnehmen und fast 25 aller qualifizierten Nationen repräsentieren.

Dominique Gathier, VP of Teamsport, PUMA, sagte: "Der Ultra NITRO 7 wird bei dem größten Turnier der Welt sein Debüt auf dem Spielfeld feiern und von Spielern wie Pulisic, Dalot, Gakpo und anderen auf dem Feld getragen werden. Mit dem PUMA NITRO Lab haben wir einen Raum geschaffen, der zeigt, wie PUMA den Fußball mit Innovationen voranbringt stets mit dem Ziel, Athleten dabei zu unterstützen, ihre beste Leistung zu erbringen. Dazu gehören bahnbrechende Schuhe mit NITRO, unser neuer Performance-Ball ebenfalls mit NITRO sowie die stärkste Trikotkollektion, die wir je zusammengestellt haben allesamt entwickelt für die große Bühne."

Das Lab bietet zudem einen Ausblick auf die Zukunft. In mattierten Vitrinen sind das "Ultra Vision" und das "Ultra Vision8" zu sehen, ebenso wie der PUMA 3D Atom-Konzeptschuh und die Cryo Vest, ein leistungsstarkes kühlendes Kleidungsstück, das für Spitzensportler entwickelt wurde, die bei extremen Hitzetemperaturen antreten.

Basierend auf der einfachen Idee, dass sich jeder Abstoß schneller anfühlen sollte, führt der Ultra Nitro 7 das NITROFOAM ELITE ein. Es ist in die Einlegesohle und das Fußbett integriert und springt nach jeder Kompression wieder zurück, sodass bei jedem Kontakt Energie zurückgegeben wird. Mit einem Gewicht von nur 180 g besteht das Obermaterial des reaktionsfreudigen Schuhs aus ULTRAWEAVE und die SPEEDSYSTEM 2.0-Außensohle sorgt für dynamischen Antrieb. Alles in allem der beste Ultra-Schuh, den PUMA je hergestellt hat.

Der PUMA Ultra NITRO 7 ist ab dem 13. Juli im Vorverkauf erhältlichund ab dem 23. Juli regulär auf puma.com sowie weltweit bei ausgesuchten Fachhändlern.

HINWEISE FÜR HERAUSGEBER:

Bilder des Events: LINK

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Bekleidung und Accessoires entwirft, entwickelt und vertreibt. Das 1948 gegründete Unternehmen verhilft mit seinen innovativen Produkten den weltbesten Athleten und Teams zu Höchstleistungen. Die Marke mit dem kultigen Katzenlogo und dem Formstrip bietet Performance-Produkte für Fußball, Laufen und Training an. Die sportlichen Freizeitkollektionen begeistern Verbraucher, weil sie die Faszination des Sports zelebrieren. PUMA kann auf eine lange Tradition zurückblicken und hat zahlreiche Kultprodukte wie den Suede und den Speedcat hervorgebracht. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern, beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://about.puma.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260610881144/de/

Contacts:

MEDIAKONTAKTE:

Mario Almeida

Director Global Brand PR Activations

mario.almeida@puma.com

Kseniia Iliushina

Senior Brand PR Manager

kseniia.ilushina@puma.com