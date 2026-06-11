New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag kräftig zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 50.849 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,9 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.394 Punkten 1,8 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.446 Punkten 3,3 Prozent im Plus.



Zentrales Thema war am Donnerstag der Krieg der USA und Israels gegen den Iran. US-Präsident Donald Trump hat den geplanten Angriff auf Iran, nachdem er ihn wenige Stunden zuvor angekündigt und mit "totaler Kontrolle" über die iranische Ölproduktion gedroht hatte, wieder abgesagt und stattdessen ein Ende des Krieges in Aussicht gestellt. "Die Gespräche und die abschließenden Punkte wurden sowohl in ihrer Grundausrichtung als auch im Einzelnen von allen beteiligten Parteien gebilligt", schrieb Trump auf seiner persönlichen Plattform.



Im Weißen Haus sprach er dann davon, dass eine "großartige Beilegung" des Krieges erreicht worden sei. Die Arbeit an den Dokumenten soll in den nächsten Tagen abgeschlossen werden. Die Dokumente könnten vielleicht schon am Wochenende in Europa unterzeichnet werden, so der US-Präsident.



Der Ölpreis sank stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 89,08 US-Dollar, das waren 402 Cent oder 4,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1581 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8635 Euro zu haben.



Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.210 US-Dollar gezahlt (+3,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,89 Euro pro Gramm.





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