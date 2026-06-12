GigaDevice, ein führendes Halbleiterunternehmen, das auf Flash-Speicher ,32-Bit-Mikrocontroller (MCUs), Sensoren und Analogprodukte spezialisiert ist, hat die neuen MCU-Serien GD32E512 und GD32E252 eingeführt. Sie sind für die Anwendung als optische Module konzipiert.

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Empowering Optical Interconnect Innovation, GigaDevice Unveils Dedicated MCUs for Optical Modules.

Als führender Anbieter von Mikrocontrollern für optische Modulanwendungen hat GigaDevice seinen Fokus konsequent auf den Markt für optische Kommunikation ausgerichtet. Die Produktentwicklung wurde kontinuierlich an die sich wandelnden Anforderungen der Branche sowie an optische Verbindungstechnologien der nächsten Generation angepasst. Dank der langjährigen Erfahrung mit Lösungen für die Steuerung von optischen Modulen hat sich GigaDevice durch kontinuierliche Innovation und enge Zusammenarbeit mit Partnern aus der Industrie eine starke Marktposition erarbeitet.

Um die Entwicklung von Technologien für optische Hochgeschwindigkeitsverbindungen weiter voranzutreiben und sein Produktportfolio im Bereich der optischen Kommunikation zu erweitern, hat GigaDevice die neuen MCUs der Serien GD32E512 und GD32E252 für Anwendungen als optische Module eingeführt. Die neuen Produkte erweitern das MCU-Portfolio von GigaDevice für die optische Kommunikation und erfüllen die vielfältigen Anforderungen sowohl von Hochgeschwindigkeits- als auch von Niedriggeschwindigkeits-Optikmodulen, wobei sie hochgradig integrierte und anwendungsoptimierte Lösungen bieten.

GigaDevice bietet ein umfassendes Technologieportfolio, das Flash-Speicher, Mikrocontroller, analoge Bauelemente und Sensoren umfasst. Deshalb kann das Unternehmen komplett selbst entwickelte und serienreife Lösungen erstellen, die sich durch hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit auszeichnen sowie dank flexibler Anpassung für eine breite Palette von Anwendungen im Bereich optischer Module eignen.

Acht Jahre Innovation im Bereich MCUs für optische Module

Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und Produktinnovationen hat sich GigaDevice weltweit zu einem der wichtigsten MCU-Anbieter für Optikmodule entwickelt.

Als führender Hersteller von 32-Bit-Allzweck-MCUs hat GigaDevice sein Geschäft in zahlreichen Branchen ausgebaut, wobei die Fortschritte des Unternehmens im Bereich der optischen Module stets mit der Entwicklung der globalen Kommunikationstechnologie Schritt gehalten haben. Im Jahr 2018 tätigte das Unternehmen zukunftsorientierte Investitionen in die Erforschung und Entwicklung von MCUs für optische Module und brachte seinen ersten speziellen MCU auf den Markt, was einen technologischen Durchbruch darstellte. Innerhalb eines Jahres nach der Produkteinführung wurden eine Million Einheiten ausgeliefert. Dank der Fortschritte in der Kommunikationstechnologie und der kontinuierlichen Weiterentwicklung seines Produktportfolios erreichte GigaDevice im Jahr 2022 die Marke von zehn Millionen ausgelieferten MCUs für optische Module. Damit zählt das Unternehmen zu den weltweit führenden Anbietern und deckt den Bedarf der wichtigsten Kunden für optische Module und Geräte im In- und Ausland ab.

Aufgrund des rasanten Wachstums der Rechenleistung im Bereich der künstlichen Intelligenz und der steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsverbindungen sind die GD32-Mikrocontroller von GigaDevice nun vollständig kompatibel mit zentralen Anwendungsbereichen wie Telekommunikation, Rechenzentren und Zugangsnetzen. Das Unternehmen konzentriert sich darüber hinaus auf drei zukunftsorientierte technologische Bereiche: steckbare Hochgeschwindigkeitsoptik, Siliziumphotonik und Co-Packaged Optics (CPO). Dadurch wird der Übergang der Branche zu Hochgeschwindigkeitsnetzen der nächsten Generation unterstützt.

GD32E512-Serie: Gemacht für Anwendungen für optische Hochgeschwindigkeitsmodule

Die steigenden Anforderungen an optische Hochgeschwindigkeitsmodulewerden durch die GD32E512-Serie abgedeckt. Sie verfügt über einen leistungsstarken Arm Cortex-M33-Kern, der mit bis zu 120 MHz arbeitet. Die Serie bietet integrierte I3C-Unterstützung und ermöglicht so eine Kommunikation mit hoher Bandbreite, geringer Latenz und hoher Dichte, um den sich wandelnden Anforderungen optischer Module der nächsten Generation gerecht zu werden.

Die GD32E512-Serie ist verfügbar in einem ultrakompakten 3 3 mm-Gehäuse wodurch Kunden dabei unterstützt werden, den Platz auf der Leiterplatte optimal zu nutzen und dem Trend zu höherer Integration und Miniaturisierung bei optischen Modulen zu folgen.

Die GD32E512-Serie vereinfacht das Design und bietet eine integrierte anwendungsorientierte Peripherie , darunter 3× I²C, 1× MDIO, 2× ADC, 4× DAC, 2× Komparatoren (COMP) und 2× Operationsverstärker (OPA), die umfassende Überwachungs-, Steuerungs- und Verwaltungsfunktionen für Anwendungen mit optischen Hochgeschwindigkeitsmodulen übernehmen.

Die GD32E252-Serie: Optimiert für Anwendungen für optische Module mit niedriger Übertragungsrate

Die GD32E252-Serie wurde speziell für Anwendungen mit optischen Modulen bei niedrigen Geschwindigkeiten entwickelt und basiert auf dem Arm Cortex-M23-Kern. Dank kontinuierlicher Optimierung bietet die Serie eine verbesserte analoge Leistung bei gleichzeitig hohem Integrationsgrad, geringem Stromverbrauch und zuverlässigem Betrieb.

Die GD32E252-Serie wurde speziell für die Anforderungen von Zugangsnetzen, der industriellen optischen Kommunikation und anderen kostensensiblen Anwendungen im Bereich der optischen Konnektivität entwickelt. Sie bietet gleichzeitig Leistung, Integration und Effizienz. Die Geräte zeichnen sich zudem durch kompakte Gehäuseoptionen, einen breiten Temperaturbereich und eine hohe EMV-Leistung aus. So können Kunden das Systemdesign vereinfachen, die Entwicklungskomplexität reduzieren und die Markteinführungszeit verkürzen.

Die Zukunft der optischen Hochgeschwindigkeitsverbindungen gestalten

Mit der Einführung der Serien GD32E512 und GD32E252 erweitert GigaDevice sein Portfolio an MCUs für die optische Kommunikation und bietet damit optimierte Lösungen sowohl für Hochgeschwindigkeits- als auch für Niedriggeschwindigkeits-Anwendungen in optischen Modulen. Diese Produkte werden den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von KI-Rechenzentren, Cloud-Infrastrukturen, Telekommunikationsnetzen und Zugangsnetzen gerecht.

In Zukunft plant GigaDevice, weiterhin in optische Kommunikationstechnologien zu investieren und sein anwendungsorientiertes MCU-Portfolio auszubauen. Gestützt auf ein breites Ökosystem an Halbleiterprodukten und eine zuverlässige globale Lieferkette ist GigaDevice in der Lage, optische Verbindungslösungen der nächsten Generation zu entwickeln und das Wachstum in den Bereichen KI-Computing, Cloud-Dienste und Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastruktur zu unterstützen.

*GigaDevice, GD32 und deren Logos sind Marken oder eingetragene Marken von GigaDevice Semiconductor Inc. Andere Namen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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