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11.06.26 | 21:54
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
Sonstige
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zukunftsbilanzen.de
12.06.2026 06:46 Uhr
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Nel ASA kauft sich frei, Vestas Wind sammelt fleißig Aufträge und RE Royalties vor dem charttechnischen Ausbruch!

Der Markt für erneuerbare Energien gleicht aktuell einem wilden Ozean. Schuld daran sind natürlich auch die weltweiten Konflikte, die Auswirkungen auf den Ölpreis haben. Seit der Sperrung der Straße von Hormuz ist Öl auf einer Achterbahnfahrt unterwegs. Im Zuge dessen kamen die erneuerbaren Energien wieder auf den Tisch und Wasserstoffaktien z. B. erlebten einen zweiten Frühling. Während aber jetzt wieder bei einigen großen Playern spürbare Ernüchterung einkehrt, brodelt es bei kleineren Akteuren noch unter der Oberfläche. Genau diese Gemengelage spiegelt sich in den aktuellen Entwicklungen der drei von uns beobachteten Werten wider. Wir blicken auf einen dänischen Turbinenbauer, der förmlich im Auftragsregen steht, aber an der Börse dennoch abgestraft wird. Daneben kämpft ein norwegischer Wasserstoff-Pionier mit teuren Altlasten und einer schrumpfenden Projektpipeline. Spannend wird es fernab der lauten Schlagzeilen bei einem kanadischen Finanzierer für grüne Projekte. Hier deuten fundamentale Weichenstellungen und ein spannendes Chartbild darauf hin, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorstehen könnte. Lesen Sie, was die Papiere jetzt antreibt und wo Sie Performance für Ihr Depot bekommen können.

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Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

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