von Patrick Gunti Moneycab.com: Frau Karlen, Züripets bietet weit mehr als klassische Hundebetreuung. Wie ist das Angebot von Hundesitting bis zu Home- und VIP-Services seit der Gründung 2022 gewachsen? Beatrice Karlen: Als Züripets 2022 gegründet wurde, lag unser Fokus von Beginn an auf einem One-Stop-Shop für Haustierhalter. Neben einer professionellen Tages- und Ferienbetreuung wollten wir unseren Kundinnen und Kunden möglichst viele Dienstleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab